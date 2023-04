Meran: Einbrecher benutzt gestohlene Kreditkarte und fliegt auf

Der Mann kosovarischer Herkunft mit Wohnsitz in Meran ist in den frühen Morgenstunden in ein Haus in Meran eingebrochen. Die Besitzerin war zu Hause und wollte gerade zur Arbeit aufbrechen. Als sie bemerkte, das jemand ins Haus eingedrungen war, verjagte sie den Einbrecher und alarmierte sofort die Carabinieri.Unmittelbar danach überprüfte sie, ob im Haus irgendetwas fehlte und stellte fest, dass jemand im Begriff war, ihre Kreditkarte zu benutzen. Die Carabinieri trafen innerhalb weniger Minuten am Einbruchsort ein. Daher gelang es ihnen den Einbrecher zu stellen, als er gerade dabei war, mit der gestohlenen Kreditkarte Geld von einem Geldautomaten einer nicht weit entfernten Bank abzuheben. Er wurde festgenommen und anschließend auf Anordnung des Gerichts in den Hausarrest überstellt. Die Frau erhielt das Diebesgut zurück.Der Festgenommene ist im Burggrafenamt für Diebstähle in Häusern, aber auch von Autos und Fahrrädern bereits polizeibekannt.