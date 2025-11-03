Gegen 12 Uhr wurde Alarm geschlagen: Person in der Passer auf der Höhe der Gilfbrücke. Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften, welches speziell für Wasserrettungen aus der Passer eingerichtet wurde, aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233657_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nMann war stets ansprechbar<\/h3>Alle Brücken in der Umgebung wurden besetzt, um den Mann im Falle eines Abtriebs schnell lokalisieren zu können. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann aus dem Wasser zu retten – dieser war stets ansprechbar. Er wurde dem Notarzt übergeben und anschließend ins örtliche Krankenhaus gebracht. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz vorbei.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233660_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233663_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Der genaue Hergang ist derzeit unklar. Vor Ort im Einsatz standen das Rote Kreuz, das Weiße Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais, Untermais, Freiberg, Gratsch und Marling. Auch der Notarzthubschrauber und die Berufsfeuerwehr wurden alarmiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233666_image" \/><\/div>