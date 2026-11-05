Wie bereits berichtet, arbeitet man im Meraner Rathaus an einer Reorganisation des Verwaltungsapparats. Neben der Generalsekretärin soll es künftig auch einen Generaldirektor geben. Er soll eine operative Managerfunktion haben. Diese neue Figur des Generaldirektors hätte die Aufgabe, darüber zu wachen, dass die einzelnen Ämter gut zusammenarbeiten, an den Schnittpunkten der Informationsfluss passt, und einzugreifen, wenn Zuständigkeiten zu klären seien. <BR \/><BR \/>„Und die wichtigste Aufgabe ist, dass er mit uns das Regierungsprogramm umsetzt. Seine erste Aufgabe wird sein, die neue Organisationsform anzupassen, den Prozess der Modernisierung und Neustrukturierung der Gemeindeverwaltung weiterzuführen – um den Bereichen Wohnen, Mobilität, Umwelt usw. mehr Gewicht zu geben. Oder dass sich beispielsweise die Polizei wieder mehr auf ihre Polizei-Tätigkeit fokussieren kann. Es gilt, die Verwaltungsstruktur anzupassen, damit wir den Erwartungen der Bevölkerung besser gerecht werden können“, sagte Bürgermeisterin Katharina Zeller vor einem Monat zum Aufgabenfeld eines Generaldirektors. <BR \/><BR \/>Aller Voraussicht nach soll der Meraner Gemeinderat noch im November über das neue Organigramm abstimmen.<BR \/><BR \/>Indessen hat Armin Mathà – entfernt verwandt mit Staatsrat Thomas Mathá – auch am Führungskräfte-Wettbewerb des Landes teilgenommen und er ist einer der elf, die die ersten beiden Wettbewerbshürden genommen haben. „Die Titelbewertung ist noch ausständig und die Rangordnung noch abzuwarten. Aber es stimmt schon, ich möchte als Führungskraft in eine größere Struktur wechseln. Als ich an diesem Wettbewerb teilgenommen habe, war noch nichts von einer Generaldirektion im Meraner Rathaus bekannt“, sagt Mathà. Er warte jetzt die Rangordnung des Landes ab und was in der Gemeinde Meran passiert und wie lange es dauert. <BR \/><BR \/>„Dann werde ich zu gegebener Zeit entscheiden“, sagt Mathà. Er sei auch von Landesräten bereits kontaktiert worden. „Das heißt für mich, dass ich bisher nicht schlecht gearbeitet habe, und der Rest wird sich in den nächsten Monaten zeigen“, so Armin Mathà.<BR \/><BR \/> „Es stimmt, wir haben Armin Mathà als potenziellen Generaldirektor ins Auge gefasst. Er ist sehr kompetent, hat Managerqualitäten und kennt bereits den Verwaltungsapparat. In meinen Augen wäre er sehr geeignet für diese Rolle“, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller. Sie macht auch keinen Hehl daraus, dass sie selbst Mathà kontaktiert hat. <BR \/><BR \/>Die Auswahl erfolgt im Rahmen eines transparenten Verfahrens wie beim Kabinettsleiter. „Mathà hat natürlich beste Karten. Nicht umsonst hat er sich auch beim Wettbewerb des Landes durchgesetzt“, sagt Zeller.