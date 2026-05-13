Die vierwöchigen Asphaltierungsarbeiten dürften verkehrstechnisch zudem zu einer Feuerprobe werden.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde Meran rüstet sich für Großbaustellen im Herzen der Stadt: Abgesehen vom Umbau des Hotels „Graf von Meran“ im Rennweg muss in Bälde die Theaterbrücke saniert werden, die Lauben neu gepflastert sowie Kornplatz und obere Freiheitsstraße neu gestaltet werden. <BR \/><BR \/>„Es ist ein problematisches Thema. Aber da eine ordentliche Instandhaltung dieses Straßenabschnittes anstand und in den kommenden Monaten und Jahren mit viel Schwerverkehr zu rechnen ist und werden die Pflastersteine im Straßenabschnitt Theaterbrücke bis zum Kreisverkehr entfernt“, sagte Stadtrat Mitterhofer gestern bei der Stadtratspressekonferenz. Ein Provisorium, aber für einige Jahre. <h3>\r\nPflastersteine werden wiederverwendet<\/h3>Die Pflastersteine werden aufbewahrt und nach Beendigung der Großbaustellen wiederverwendet werden. „Wir wollen das städtische Erbe schützen, aber gelichzeitig für eine sichere Straße sorgen. Denn der gepflasterte Brunnenplatz sei beredtes Beispiel für eine Überanspruchung durch Schwerverkehr.<BR \/><BR \/>Wenn Mitte Juni nach Schulende mit den Arbeiten begonnen wird, wird jeglicher Privatverkehr eingestellt – Anrainer und Öffis ausgenommen. Demnach muss Privatverkehr vom Thermentunnel kommend – ersten Simulationen zufolge – in die Piavestraße abbiegen. Fahrzeuge aus der Freiheitsstraße kommend müssten in die Huber-Straße abbiegen. Details werden aber noch bekanntgegeben.