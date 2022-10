Meran: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt – festgenommen

Die Verhaftung erfolgte am Ende einer sorgfältigen Untersuchung durch die Carabinieri, die damit begann, dass ein Bürger einen Fahrraddiebstahl meldetet. Es stellte sich heraus, dass sich die Täter mit einem dunkelfarbigen Auto in den Nachbarstraßen des Diebstahlortes aufhielten, um dort erneut zuzuschlagen und weitere Fahrräder zu stehlen.Die Carabinieri konnten den Diebstahl aber vereiteln, indem sie dem Auto, das mit ausgeschalteten Lichtern fuhr, die Straße abschnitten.An Bord des Fahrzeugs befanden sich 3 junge Männer, die eines der beiden kurz zuvor von einem Campingplatz in Lana gestohlenen Fahrräder mit sich führten. Das zweite gestohlene Fahrrad war nicht weit entfernt in einer Apfelplantage versteckt und wartete darauf, abgeholt zu werden. Zusammen mit ihnen wurde ein dritter Komplize auf freiem Fuß angezeigt, der im Besitz von Marihuana und Kokain war.Die gestohlenen Fahrräder haben einen geschätzten Wert von 5500 Euro.