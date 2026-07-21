Die Carabinieri haben einen 45-jährigen Mann aus Kampanien wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der Hehlerei festgenommen. Der Mann soll gemeinsam mit weiteren Komplizen eine 94-jährige Frau telefonisch kontaktiert und sich dabei als Carabiniere ausgegeben haben. Unter einem Vorwand brachte er die Seniorin dazu, ihren Goldschmuck für eine angebliche wohltätige Spende bereitzulegen.<BR \/><BR \/>Als der 45-Jährige die Wertgegenstände an der Wohnung der Frau abholte, wurde er von der Haushälterin überrascht. Er versuchte daraufhin, über den Balkon im ersten Stock zu fliehen, verletzte sich beim Sprung und konnte vom Enkel der Seniorin bis zum Eintreffen der Carabinieri festgehalten werden.<h3>\r\nVorwand: Auszeichnung für verstorbenen Ehemann<\/h3>Er erklärte der Frau, ihr bereits verstorbener Ehemann sei mit einer Auszeichnung geehrt worden. Um diese entgegennehmen zu können, müsse sie ihren gesamten Goldschmuck einem angeblichen Kollegen übergeben, der diesen anschließend für wohltätige Zwecke spenden werde.<BR \/><BR \/>Kurze Zeit später erschien der 45-Jährige an der Wohnung der Frau und nahm die vorbereitete Tasche mit den Wertgegenständen an sich. Als er jedoch von der Haushälterin überrascht wurde, versuchte er zu fliehen. Dabei sprang er vom Balkon im ersten Stock rund drei Meter tief in den Garten.<BR \/><BR \/>Bei dem Sprung zog sich der Mann mehrere Verletzungen zu. Der Enkel der 94-Jährigen konnte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Carabinieri festhalten. Der Verdächtige wurde anschließend medizinisch versorgt und ins Krankenhaus Tappeiner gebracht.<h3>\r\nZahlreiche Schmuckstücke sichergestellt<\/h3>Die Beamten konnten die gesamte Beute sicherstellen und der rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben. Dabei handelte es sich unter anderem um sieben Goldketten, vier Goldarmbänder, drei Goldringe mit Edelsteinen, eine Brosche aus Weißgold mit Schmucksteinen sowie eine Tasche mit Perlen.<BR \/><BR \/>Der gesamte Schmuck konnte sichergestellt und der 94-Jährigen zurückgegeben werden. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem weiteren Schmuck mutmaßlich unbekannter Herkunft sowie geringe Mengen Kokain und Haschisch.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde nach seiner medizinischen Versorgung in das Gefängnis von Bozen eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen dauern an.