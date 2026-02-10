<BR \/>Besagter Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen, wie die Carabinieri am heutigen Dienstag mitteilen. Der Zug in Richtung Brenner hielt gerade am Gleis 3 des Meraner Bahnhofs an, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen – wie sich herausstellte, sollte dies bereits die Endstation sein.<BR \/><BR \/>Grund dafür war eine 31-Jährige, wie die Carabinieri berichten. Als sie gebeten wurde, ihre Fahrkarte vorzuzeigen, soll sie sich äußerst aggressiv gegenüber dem Schaffner verhalten und diesen verbal angegriffen haben. Der Schaffner wählte den Notruf, um eine Eskalation zu verhindern.<BR \/><BR \/>Rasch eilten die Carabinieri zum Meraner Bahnhof. Sie schafften es, die Lage zu beruhigen und verwiesen die Frau aus dem Zug. Dieser war mittlerweile stark verspätet: Der Lokführer hat daraufhin beschlossen, die Fahrt abzubrechen und alle Fahrgäste aussteigen zu lassen. Die 31-Jährige wurde angezeigt.