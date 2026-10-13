Gegen 11 Uhr wurde Alarm geschlagen: Brand in der Meraner Alpinistraße 3. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Per Drehleiter löschten sie das Feuer, das in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen war.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372284_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Einsatzkräfte durchsuchten insgesamt 12 Wohnungen, die sich in dem Gebäude befinden. Da sich keine Personen in dem Gebäude aufhielten, war auch keine Evakuierung nötig. Der entstandene Schaden ist allerdings beträchtlich: Die betroffene Wohnung ist großteils ausgebrannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wohnung wurde nach den Löscharbeiten geräumt. Polizei, Feuerwehr und das Weiße Kreuz standen vor Ort im Einsatz.