Meran: Gefährliche-Stoffe-Einsatz in der Rettungswache

Um kurz nach 16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Meran am Pfingstmontag vom Weißen Kreuz Meran in ihre gemeinsame Rettungsstelle mit dem Roten Kreuz an der Goethestraße in Meran alarmiert. Dort untergebracht sind auch die freiwilligen Blutspender. Den Helfern war ein beißender Geruch in den unteren Stockwerken aufgefallen.