Meran: Gleich mehrere Verstöße bei außerordentlichen Kontrollen der Polizei

Polizisten der Polizeistation Meran, unterstützt von Einsatzkräften der Kriminalpräventionseinheit der lombardischen Staatspolizei aus Mailand und einer Hundestaffel der Finanzbehörde von Bozen, beschlagnahmten in den Vorgärten des Bahnhofs in Meran etwa 100 Gramm Haschisch, das bereits für den Verkauf präpariert war.In diesem Zusammenhang wurden 2 junge algerische Staatsbürger kontrolliert und auf freiem Fuß angezeigt, weil sie den Befehl, das italienische Staatsgebiet zu verlassen, nicht befolgt hatten.Außerdem wurde in einem Lokal in der Meraner Pfarrgasse gegen einen Kunden eine Geldstrafe verhängt, weil er keinen Green Pass vorweisen konnte. Den Inhaber des Lokals hat wegen Verstoßes der Green-Pass-Kontrollvorschriften ebenfalls eine Geldstrafe erhalten.

