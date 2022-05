Meran: Große Kontrollaktion führt zu einer Ausweisung

Wie bereits in der vergangenen Woche hat die Staatspolizei mit Unterstützung der Ortspolizei in Meran eingehende Kontrollen in den Straßen des Stadtzentrums durchgeführt: Insgesamt wurden dabei mehr als 70 Personen identifiziert und etwa 10 Fahrzeuge angehalten,wobei der Schwerpunkt auf dem „Eurotel“ lag.In dem Gebäude in der Garibaldi Straße wurden über 30 Wohnungen überprüft: In einer davon trafen die Ermittler einen 46-jährigen marokkanischen Staatsbürger an, der sich unrechtmäßig auf italienischem Staatsgebiet aufhielt und bereits wegen diverser Drogendelikten polizeibekannt war.Der 46-Jährige wurde zur Untersuchung auf die Wache genommen, förmlich ausgewiesen und unmittelbar danach in das Rückführungszentrum in Turin überstellt, wo er auf den Abschluss des Verwaltungsverfahrens für seine Rückführung nach Marokko wartet.