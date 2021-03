Meran: Halbes Kilo Marihuana beschlagnahmt – Festnahme

Eine Carabinieri-Streife hatte den jungen Mann, der ihnen verdächtig vorkam, genauer unter die Lupe genommen. Weil der 22-Jährige aus Kalabrien, der in Meran ansässig ist, amtsbekannt war und nervös wirkte, kontrollierten die Ordnungshüter seine Wohnung.Der Verdacht sollte sich bestätigen: In der Unterkunft des jungen Mannes wurden ein halbes Kilogramm Marihuana sowie rund 5 Gramm Haschisch entdeckt.Der 22-Jährige wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt.Die Drogen wurden beschlagnahmt und ind Drogentechnische Labor nach Leifers geschickt.

