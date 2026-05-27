An der Aktion waren Streifen des Polizei von Meran, der Carabinieri-Kompanie Meran, der Gemeindepolizei sowie der Finanzpolizei beteiligt. Die Kontrollen fanden insbesondere in der Nähe von Schulen, im historischen Zentrum der Passerstadt sowie an Treffpunkten statt, die vor allem von Jugendlichen frequentiert werden.<BR \/><BR \/>Im Fokus der Einsatzmaßnahmen stand unter anderem der Bereich des Schulzentrums in der Karl-Wolf-Straße. Dort wurden gezielte Kontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten eine Menge Betäubungsmittel sicher, bei der es sich um Haschisch handeln soll. Die Ermittlungen dazu dauern an.<h3>\r\nEinsatzkräfte fanden Klappmesser und Drogen<\/h3>Im weiteren Verlauf wurden die Kontrollen auf den Bereich des Hauptbahnhofs sowie die Altstadt von Meran ausgeweitet. Dabei wurde eine junge Frau kontrolliert, die im Besitz eines Klappmessers sowie einer geringen Menge Betäubungsmittel zum Eigenkonsum war. Sie wurde angezeigt und als Drogenkonsumentin gemeldet.<BR \/><BR \/>Im Zuge weiterer Kontrollen im Stadtzentrum wurde außerdem ein junger Mann mit einer geringen Menge Betäubungsmittel zum Eigenkonsum festgestellt und ebenfalls der Verwaltungsbehörde gemeldet.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen 42 Personen kontrolliert, darunter sieben polizeibekannte Personen sowie 14 ausländische Staatsangehörige. Zusätzlich wurden administrative Kontrollen in drei Gastbetrieben im Zentrum von Meran durchgeführt.