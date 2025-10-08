Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen im Stadtzentrum. Eine Streife der Carabinieri war dort im Rahmen einer Routinekontrolle unterwegs, als der junge Mann beim Erblicken der Uniformierten abrupt die Richtung geändert und sein Tempo beschleunigt haben soll. Nach Angaben der Ermittler deutete alles auf den Versuch hin, einer Kontrolle zu entgehen. Als der 23-Jährige kurz darauf Anzeichen machte, zu fliehen, stellten sich die Beamten ihm in den Weg und konnten ihn an Ort und Stelle stoppen.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Carabinieri ein Messer sowie zwei Gramm Haschisch. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Rückkehrverbot für Meran bestand, das zuvor vom Quästor in Bozen verhängt worden war.<BR \/><BR \/>Der im Passeiertal wohnhafte Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft wurde zur Wache gebracht. Nach den üblichen Formalitäten leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoßes gegen das Rückkehrverbot ein. Darüber hinaus meldeten sie ihn wegen des Besitzes von Drogen dem Regierungskommissariat in Bozen. Messer und Rauschmittel wurden beschlagnahmt.