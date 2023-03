Meran: Hütte in Vollbrand – Scheiben bei Explosion zerbrochen

Der Alarm ging um 23.45 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Meran ein. Sofort rückten die Wehrleute aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die rund 10 mal 5 Meter große Hütte in der Otto Huber Straße bereits in Vollbrand.Unmittelbar danach kam es zu einer Explosion, wobei diverse Scheiben des Nachbarhauses bis in den dritten Stock zu Bruch gingen. Die Lage war äußert brenzlig. Deswegen alarmierte die Feuerwehr weitere Wehrleute nach.Nach einigen Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Wie sich danach herausstellte, befanden sich in der Hütte Gaskartuschen, die bei der großen Hitze explodiert waren. Glücklicherweise wurde dabei keiner verletzt. Der Sachschaden an der Hütte und an den Nachbarhäusern ist erheblich.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Meran, die Carabinieri und die Polizei.