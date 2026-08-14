In Meran ist ein Hund offenbar über mehrere Tage sich selbst überlassen worden. Die Besitzerin muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Aufmerksam wurde ein Nachbar, der über längere Zeit Hundegebell hörte und zugleich einen starken, unangenehmen Geruch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Stadtzentrum bemerkte.<h3>\r\nHund mit einer einen Meter langen Leine an Herd gebunden<\/h3>Der Mann vermutete, dass mit dem Hund in einer der Wohnungen etwas nicht stimmen könnte, und verständigte die Stadtpolizei. Eine Streife rückte daraufhin aus und stellte fest, dass die Halterin nicht zu Hause war.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen der Beamten befand sich der Hund zu diesem Zeitpunkt bereits seit mindestens zwei Tagen allein in der Wohnung. Auch die Hinterlassenschaften des Tieres deuteten darauf hin, dass es sich über längere Zeit dort aufhalten musste.<h3>\r\nAnzeige: Verdacht auf Vernachlässigung und Misshandlung eines Tieres<\/h3>Gemeinsam mit Mitarbeitern des Veterinärdienstes betraten die Polizisten schließlich die Wohnung. Dort entdeckten sie den Pitbull, der mit einer etwas mehr als einen Meter langen Leine an einen Herd gebunden war. Nach Angaben der Behörden standen dem Tier weder Wasser noch Futter zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte befreiten den Hund und brachten ihn in Sicherheit. Anschließend wurde er dem Landestierheim Sill übergeben. Dort soll er nun versorgt und betreut werden.<BR \/><BR \/>Für die Halterin hat der Vorfall rechtliche Folgen. Sie wurde angezeigt. Gegen sie steht der Verdacht der Vernachlässigung und Misshandlung eines Tieres im Raum.