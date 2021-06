Meran: Junger Mann von Zugdach gestürzt – tot

Der junge Mann – er soll aus dem Vinschgau stammen – ist am Sonntagfrüh gegen 7. 30 Uhr im Meraner Bahnhof gefunden worden. Laut der Tageszeitung „Alto Adige“ lag die Leiche des 21-Jährigen auf den Gleisen.Der genaue Zeitpunkt des Unfalls und die Todesursache werden derzeit von der Bahnpolizei untersucht. Mehrere Möglichkeiten werden in Betracht gezogen. Der tödliche Unfall könnte im Zuge einer Mutprobe oder bei der Extremsportart Parkour passiert sein. Der junge Mann dürfte mit der Oberleitung in Berührung gekommen sein und einen tödlichen Stromschlag erlitten haben.Aufgrund des Vorfalls fielen die Züge auf der Strecke am Sonntagvormittag aus.

stol