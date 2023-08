Meran: Klassik auf dem Thermenplatz

Daniil Trifonov - Foto: © dario acosta

Cineastische Appetizer als Festivalauftakt: 3 Musikfilme auf dem Thermenplatz bilden die Ouvertüre des südtirol festival meran 2023. Heute Abend ist die Violinistin Anne-Sophie Mutter in „The Club Konzert“ zu sehen - mit einem attraktiven Programm, das vom Barock bis zur Gegenwart reicht.Der Hintergrund: Im Mai 2015 strapazierte Anne-Sophie Mutter ihre kostbare Stradivari-Geige mit dem schönen Namen „Lord Dunn-Raven“ mehr als in ihren „klassischen“ Konzerten. Da stand die Künstlerin nämlich ausnahmsweise nicht in einem der großen, renommierten und immer wohltemperierten Säle der Welt auf der Bühne, sondern zwei Abende lang in einem kleinen graffitiverzierten Club im Berliner Stadtteil Friedrichshain.Am 19. August zeigt das Festival einen Mitschnitt des ersten Akts von Erich Wolfgang Korngolds „Die tote Stadt“ aus der Bayerischen Staatsoper mit Kirill Petrenko, Jonas Kaufmann und dem Bayerischen Staatsorchester und am 21. August schließt der Dokumentarfilm „The Magics of Music“ über den herausragenden Pianisten Daniil Trifonov mit Szenen, die während des südtirol festival meran im Kurhaus gedreht wurden, das pre.festival ab. Die drei Filme dauern zirka 60 Minuten und beginnen um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.Musikerinnen und Musiker, die auf der Leinwand zu sehen sind, kann man in Meran auch live erleben. Am 24. August gestalten das Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniel Harding mit Daniil Trifonov das Eröffnungskonzert der Festival-Saison 2023 im Kursaal.Am 5. September präsentiert Anne-Sophie Mutter mit ihren Virtuosi den „schwarzen Mozart“ Joseph Bologne und spannt einen musikgeschichtlichen Bogen, der von Bach und Vivaldi bis zu einem Nonett für zwei Streichquartette reicht, das André Previn für das Solistenensemble komponiert hat. Das vor 500 Jahren gegründete Bayerische Staatsorchester startet seine europäische Jubiläumstournee am 7. September in Meran mit seinem Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski und bringt den großartigen Pianisten Yefim Bronfman mit.