<BR \/>Der Vorfall soll sich in den vergangenen Tagen in einem Supermarkt in der Meraner Goethestraße ereignet haben, wie die Carabinieri heute mitteilen. Zwei Männer – 26 und 30 Jahre alt – sollen dabei ertappt worden sein, wie sie zahlreiche Waren in ihren Rucksäcken versteckten, um diese anschließend unauffällig an der Kasse vorbeizuschleichen – so der Vorwurf.<BR \/><BR \/>Deren verdächtiges Verhalten ist einigen Kunden aufgefallen, die sich zur selben Zeit im Supermarkt aufhielten, um ihren Einkauf zu erledigen. Umgehend informierten sie den Filialleiter. Dieser wiederum wählte den Notruf – sofort eilte eine Streife der Meraner Carabinieri zur Hilfe. <BR \/><BR \/>Als die Ordnungshüter im Supermarkt eintrafen, waren auch die mutmaßlichen Diebe noch vor Ort. Die Carabinieri durchsuchten deren Rucksäcke und sollen Waren im Wert von etwa 250 Euro gefunden haben – diese wurden dem Ladenbesitzer zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Anschließend suchte der Filialleiter die Carabinieri-Kaserne in Meran auf, um Anzeige zu erstatten. Den beiden Männern wird schwerer Diebstahl vorgeworfen.