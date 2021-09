Meran: Lkw prallt gegen mehrere Pkws - 7 Verletzte

Der Unfall hat sich gegen 10.40 Uhr beim Kreisverkehr Rametz ereignet: Aus einem Lkw war die Bremsflüssigkeit ausgelaufen, sodass er nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, als er den Kreisverkehr erreichte.Ungebremst streifte der Lkw zunächst 3 Autos, bevor er einen vierten Pkw mit voller Wucht erfasste und ihn rund 300 Meter vor sich her schob. Die Lenkerin des Pkws wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Ersthelfern daraus befreit werden.Insgesamt wurden bei dem Unfall 7 Personen verletzt: Während sich 4 Beteiligte leichte Verletzungen zuzogen, wurden 2 Personen mittelschwer und eine Person schwer verletzt.Sie wurden von den Sanitätern des Weißen und des Roten Kreuzes samt Notarzt erstversorgt und anschließend in das Meraner Krankenhaus gebracht. Die schwerverletzte Person wurde in das Krankenhaus Bozen eingeliefert.Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais und Labers, die sich um die Aufräumarbeiten kümmern. Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde mit einem Kran angefordert, um den Lkw zu bergen.Die Landesstraße ist ab dem Kreisverkehr Rametz in Richtung Hafling für die Aufräumarbeiten gesperrt. Die Wehrleute arbeiten zur Stunde mit Hochdruck daran, zumindest den Kreisverkehr für den Verkehr freizugeben.Die Ortspolizei Meran hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

