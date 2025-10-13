Der Hinweis war über die App YouPol eingegangen, mit der Bürger Straftaten melden können.<BR \/><BR \/>In einem im Internet verbreiteten Video war zu sehen, wie ein Mann mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse in die Luft abfeuert. Zum Vorfall soll es bei einer Feier in Lana gekommen sein. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter nahmen die Ermittlungen auf und konnten den Schützen – einen 60-jährigen in Meran wohnhaften italienischen Staatsbürger – identifizieren. <h3>\r\n„Spaß mit Freunden“<\/h3>Am Montagnachmittag stellten die Polizisten im Rahmen einer Hausdurchsuchung die im Video gezeigte Schreckschusspistole sicher.<BR \/><BR \/>Der bisher nicht vorbestrafte Mann gestand die Tat und gab an, dass es sich um einen Spaß mit Freunden gehandelt habe. Die frei verkäufliche Waffe darf nur mit berechtigtem Grund geführt werden.<BR \/><BR \/>Der 60-Jährige, der keinen Waffenschein besitzt, wurde wegen Vortäuschens einer Gefahrensituation und unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.