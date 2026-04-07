Gegen 15.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Es galt, eine Person aus der Gilfschlucht zu retten. Ersten Angaben zufolge dürfte es sich um einen jungen Mann handeln, der – offenbar, um sich abzukühlen – von der Brücke in die Passer gesprungen war. <BR \/><BR \/>Anschließend kam er auf einer Sandbank auf – aufgrund der geringen Wassertiefe erlitt er dabei eine Fußverletzung. Es gelang ihm jedoch noch aus eigener Kraft, sich ans Ufer zu schleppen.<BR \/><BR \/> Der junge Mann erlitt erhebliche Verletzungen und war laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Meran stets ansprechbar. Er wurde vor Ort vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, die Wasserrettung Meran, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.