Meran: Mann stiehlt Weinflaschen für den Weiterverkauf – Anzeige

Eine Streife der Staatspolizei war am gestrigen Donnerstagnachmittag zu Routinekontrollen in der Meraner Innenstadt unterwegs, als den Ermittlern der Mann auffiel. Er stand offenbar unter Einfluss von Alkohol oder Drogen und schien ziellos umher zu irren.Bei der Überprüfung seiner Personalien identifizierten die Polizisten den Mann als einen 26-jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit zahlreichen Vorstrafen, unter anderem wegen illegalen Waffentragens, Hehlerei, Raubes, Drogenhandels, Trunkenheit in der Öffentlichkeit und illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt in Italien.Bei der Überprüfung des Inhalts seines Rucksacks fanden die Ermittler mehrere Weinflaschen, die der 26-Jährige nach eigenen Angaben am Morgen aus dem Poli-Supermarkt in der Piave Straße gestohlen hatte, um sie in Bozen weiterzuverkaufen.Die Staatspolizisten nahmen den jungen Mann daraufhin fest und zeigten ihn wegen Diebstahls an. Die gestohlenen Waren wurden beschlagnahmt und dem Eigentümer zurückgegeben.Zudem erließ Quästor Paolo Sartori gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinden Meran und Bozen in den kommenden 4 Jahren.