Kurz nach 1 Uhr ging der Alarm ein: Eine Person befand sich im Wasser. Sofort rückten zahlreiche Feuerwehren aus Meran und Umgebung aus und eilten zum Einsatzort an der Passer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376415_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dort fanden die Einsatzkräfte einen Mann im Bachbett. Er war offensichtlich stark alkoholisiert und hatte sich beim Sturz am Bein verletzt. Ersten Informationen zufolge bestand keine Ertrinkungsgefahr, da sich an der Unfallstelle nur wenig Wasser in der Passer befand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Mann wurde ins Krankenhaus von Meran gebracht. Der Unfallhergang wird ermittelt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376520_image" \/><\/div>