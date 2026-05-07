Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße, die nach Schenna führt – in der Nähe des Schießstandes. Aus bisher unbekannter Ursache waren zwei Autos und ein Motorrad kollidiert, der Motorradfahrer wurde dabei erheblich verletzt. Er wurde mit Verdacht auf ein Wirbelsäulen-Trauma vom Notarzt ins Bozner Spital gebracht. Die beiden Fahrzeuglenker der verwickelten Pkw wurden leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Für rund eineinhalb Stunden musste die Straße komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Freiberg und Schenna sowie das Weiße Kreuz und der Notarzt. Die Stadtpolizei ermittelt den genauen Unfallhergang.