<BR \/>Im Rahmen ihrer Kontrollen nahm die Stadtpolizei sensible Zonen in Meran in den Fokus, wo es immer wieder zu Einsätzen kommt. Dabei hielten die Polizisten einen albanischen Staatsbürger in seinem Auto an, der ein leicht zugängliches Springmesser mitgeführt haben soll.<BR \/><BR \/>Doch damit nicht genug: Zwei Obdachlose, die in der Nähe des Meraner Bahnhofs kontrolliert wurden, hatten angeblich ein Klappmesser, eine Zange und Betäubungsmittel bei sich. Zudem soll sich ein algerischer Staatsbürger unbefugt Zugang zu einem Gebäude der Gemeinde verschafft haben. Laut Angaben der Polizei hatte auch er ein langes Messer und einen Baseballschläger bei sich. Gegen alle Personen wurde Anzeige erstattet.