So soll ein etwa 60-Jähriger in einem Optikergeschäft im Einkaufszentrum „Stadt Centrum“ für Unruhe gesorgt und wiederholt „Brille“ geschrien haben. Ein Sicherheitsbeauftragter beobachtete den Mann und stellte ihn zur Rede, heißt es in einer Aussendung der Stadtpolizei.<BR \/><BR \/> Daraufhin soll dieser zwar das Geschäft verlassen haben, kurz zuvor allerdings noch den Angestellten mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Sicherheitsmann alarmierte schließlich die Stadtpolizei.<BR \/><BR \/>Wie sich in der Folge herausstellte, soll derselbe Mann zuvor bereits in der Ariston-Galerie aufgefallen sein: Laut Aussendung habe er in einer Tabaktrafik eine Zeitung gestohlen und versucht, den Inhaber mit einem Aschenbecher zu attackieren – mutmaßlich, um sich die Flucht zu sichern.<BR \/><BR \/>Der Tatverdächtige konnte schließlich ausfindig gemacht und angezeigt werden. Überdies wurde dem rund 60-Jährigen ein Messer sichergestellt.