<BR \/>Besagte Vorfälle sollen sich im Jahr 2016 ereignet haben. Damals hatte der Besitzer eines Meraner Ski- und Fahrradverleihs Anzeige erstattet, da aus seinem Geschäft angeblich Bargeld und Waren im Gesamtwert von gut 14.000 Euro entwendet worden seien. <BR \/><BR \/>Als die Carabinieri dem Sportladen einen Besuch abstatteten, bemerkten sie einige Blutflecken in der Nähe des Fensterrahmens. Vermutet wird, dass der mutmaßliche Täter das Fenster eingeschlagen hat, um ins Geschäft einzudringen, wobei er sich Verletzungen zuzog.<h3>\r\nDNA-Profil stimmt überein<\/h3>\r\nDamals haben die Carabinieri die Blutspuren gesichert und zur Analyse freigegeben. Nun stellte sich heraus, dass die DNA mit der eines 34-jährigen Meraners übereinstimmt, dessen DNA-Profil erst kürzlich in die Datenbank aufgenommen wurde. <BR \/><BR \/>Der wegen ähnlicher Delikte bereits aktenkundige Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt, da er verdächtigt wird, den Diebstahl vor zehn Jahren begangen zu haben.