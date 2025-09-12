<BR \/>Ereignet hat sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern im Meraner Stadtzentrum, wie die Carabinieri informieren. Es war der Verletzte selbst, der den Notruf abgesetzt und die Ordnungshüter alarmiert hat.<BR \/><BR \/>Laut dem Verletzten, einem 28-jährigen Tunesier, sei er von einem gleichaltrigen Landsmann wegen alter Streitigkeiten überfallen worden. Dieser habe mehrmals mit einem Messer auf ihn eingestochen – glücklicherweise ohne ihn lebensgefährlich zu verletzen.<h3>\r\nErmittlungen führen zu mutmaßlichem Täter <\/h3>\r\nDie Carabinieri eilten sofort zum Einsatzort, doch der mutmaßliche Täter soll bereits die Flucht ergriffen haben. Daraufhin leisteten die Beamten Erste Hilfe – der junge Tunesier wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Im Anschluss befragten die Ordnungshüter Zeugen, werteten die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und leiteten umfangreiche Fahndung in die Wege. <BR \/><BR \/>Der Tathergang konnte rekonstruiert und der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Er wurde auf freiem Fuß wegen Körperverletzung angezeigt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>