Die Meraner Stadtpolizei konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem kommunalen Friedhof wohl Schlimmeres verhindern. Sie ertappte zwei Männer im Alter von 38 und 50 Jahren, die sich unbefugt Zugang zum Gelände verschafft hatten. Sie wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Der Friedhofswärter bemerkte die beiden und schlug Alarm. Eine Streife des Kommandos der Stadtpolizei Meran rückte sofort aus und konnte die Männer aufhalten.<BR \/><BR \/>Bei der Identifizierung und Durchsuchung stießen die Beamten auf mehrere mutmaßlich gefährliche Gegenstände. Einer der Männer führte einen Porphyrblock, eine zweizackige Fleischgabel, eine Schere sowie mehrere Steckschlüssel mit sich. Für das Mitführen dieser potenziellen Tatwerkzeuge und Waffen zu dieser Uhrzeit und an diesem Ort konnte er keinerlei plausible Erklärung liefern.<BR \/><BR \/>Durch das rasche und entschlossene Eingreifen der Ordnungshüter wurde verhindert, dass Gegenstände vom Friedhofsgelände entwendet wurden, wie es in einer Mitteilung heißt.<BR \/><BR \/> Die sichergestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt, und die beiden Männer wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.