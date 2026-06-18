Zuvor hatten Bürger von obdachlosen Personen berichtet, die offenbar in abgestellten Linienbussen auf dem Busparkplatz in der St.-Josef-Straße übernachteten.<BR \/><BR \/>Die Beamten gingen der Sache nach: Gegen 8.30 Uhr stießen sie am heutigen Donnerstagmorgen auf einen obdachlosen Mann aus Marokko, der sich unbefugt Zugang zu einem der Linienbusse verschafft hatte.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten zudem 76 Gramm Haschisch bei dem Mann. Der Mann wurde von der Ortspolizei abgeführt und angezeigt.