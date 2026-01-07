<BR \/>Der Mann soll mehrere hochwertige Produkte sowie Parfüms im Gesamtwert von rund 420 Euro unter seiner Kleidung versteckt haben. Beim Verlassen des Geschäfts habe er die Diebstahlsicherung ausgelöst und konnte zunächst entkommen.<BR \/><BR \/>Entscheidend für den Ermittlungserfolg sei die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsinhaber gewesen. Dieser erstattete Anzeige und stellte den Carabinieri sowohl eine Beschreibung des Vorfalls als auch das vorhandene Videomaterial zur Verfügung. Auf dieser Grundlage gelang es den Ermittlern, wichtige Hinweise zu sichern.<BR \/><BR \/>Die Identifizierung des mutmaßlichen Täters erwies sich als besonders aufwendig, da zahlreiche Videoausschnitte aus früheren Vorfällen miteinander verglichen werden mussten. Schließlich führten die Ermittlungen jedoch zum Erfolg.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Carabinieri von Meran lobte die Arbeit der beteiligten Beamten und unterstrich die Bedeutung von Anzeigen: Es sei wichtig, jede Straftat konsequent zu melden. Gleichzeitig riet er Geschäftsinhabern, in geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu investieren, um Diebstählen vorzubeugen.