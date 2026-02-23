Alarm geschlagen wurde um 10 Uhr. Beim Steinernen Steg in Meran war eine Person im Wasser gesichtet worden.<BR \/><BR \/>Umgehend wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Obermais, Meran, Freiberg, Marling, Untermais und Gratsch sowie die Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten zum Ort des Geschehens aus und bargen die Person aus dem Fluss.<BR \/><BR \/>Für die betroffene Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt.