Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr: Ein Pkw geriet dabei auf den Gehsteig und kam seitlich zum Liegen.<BR \/><BR \/>Die vier Insassen des Wagens konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe von Passanten selbst aus dem Fahrzeug befreien.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376988_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Frau und drei Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Meraner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376991_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais und Meran, der Notarzt, das Weiße und das Rote Kreuz sowie die Ortspolizei.