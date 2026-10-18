Unmittelbar nach dem Unfall wurde Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Meran rückte zum Unfallort aus, um die Insassen zu bergen.<BR \/><BR \/>Während sich die Kinder der Familie selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, stand der Beifahrer vor einer aufwendigen Rettung. Er musste aus dem Auto befreit werden. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen im Rücken- und Beckenbereich.<BR \/><BR \/>Die Sanitäter des Weißen Kreuzes Meran übernahm die Erstversorgung und brachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus von Meran.<BR \/><BR \/>Die Kinder standen nach dem Unfall offenbar unter Schock und mussten zunächst gesucht werden. Erst danach konnten sie dem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen übergeben werden.<BR \/><BR \/>Neben der Feuerwehr Meran und dem Weißen Kreuz standen auch die Stadtpolizei und die Quästur im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.