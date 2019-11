Meran: Pkw überfährt Schild der Bushaltestelle

Kurz nach 3.30 Uhr am Sonntagmorgen war ein Fahrer mit seinem Pkw am Rennweg in Meran ins Schleudern geraten. Dabei streifte er eine Mauer, überführ ein Schild der Bushaltestelle und stellte sich quer.





Für die Feuerwehr Meran wurde die Allarmstufe 5 ausgelöst. Als die Wehrmänner am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Patient schon selbst aus dem Auto befreit und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Auch der Notarzt wurde nachalarmiert. Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus Meran gebracht.Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute Bindemittel. Die Behörden führten die Unfallerhebungen durch.

stol