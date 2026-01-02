Kurz vor Beginn der Silvesterfeierlichkeiten konnten die Polizeibeamten den Gesuchten in einem bekannten Hotel der Stadt ausfindig machen und identifizieren. <BR \/><BR \/>Dem Mann wird vorgeworfen, durch betrügerische Handlungen einer in Kirgisistan ansässigen Firma einen Schaden von über einer Million US-Dollar zugefügt zu haben.<BR \/><BR \/>Dank gezielter Ermittlungsarbeit gelang es den Einsatzkräften, den international Gesuchten zu lokalisieren, der sich zu diesem Zeitpunkt in einer luxuriösen Beherbergungsstätte in der Region aufhielt.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene in das Gefängnis Bozen überstellt.