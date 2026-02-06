Beamte der Staatspolizei waren am Mittwoch in einen Supermarkt in die Meraner Alpinistraße gerufen worden: Kunden hatten die Einsatzkräfte verständigt und von mehreren Personen berichtet, die offenbar das Klientel belästigten.<BR \/><BR \/>Vor Ort kontrollierten die Beamten einen polizeibekannten Mann aus Algerien im Alter von 29 Jahren, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/><BR \/>Da der polizeibekannte Mann über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügte, wurde gegen ihn ein Ausweisungsbescheid erlassen. Er wurde ins Abschiebezentrum nach Turin überstellt, wo er auf seine Rückführung in sein Heimatland wartet.