Am Samstag wollte die Ortspolizei ein Fahrzeug anhalten, das offenbar in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, rammte der Fahrer laut Aussendung der Ortspolizei das Einsatzfahrzeug und versuchte zu flüchten.<BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Mann schließlich in der Laurinstraße gestoppt werden. Der 35-jährige ausländische Staatsbürger wurde wegen Widerstands gegen einen Amtsträger verhaftet.<BR \/><BR \/>Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann unter Hausarrest gestellt. Wie sich anschließend herausstellte, befand er sich in stark alkoholisiertem Zustand.