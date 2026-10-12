Unter der Leitung des Quästors Giuseppe Ferrari führten die Einsatzkräfte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzwache und der Gemeindepolizei am Wochenende gezielte Kontrollen im Meraner Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von einer Drogenhundestaffel der Staatspolizei.<BR \/><BR \/>Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Bereich der Otto-Huber-Straße in unmittelbarer Nähe des Kindergartens Elisabethheim gewidmet.<BR \/>Grund dafür waren wiederholte Meldungen der Einrichtung über Jugendliche, die im unmittelbaren Nahbereich Betäubungsmittel konsumiert haben sollen. Die Präsenz der Sicherheitskräfte sollte hier für mehr Sicherheit im Umfeld von Kindern und Familien sorgen.<BR \/><BR \/>Im Zuge der gesamten Aktion wurden 50 Personen kontrolliert, von denen 22 vorbestraft waren. Zudem stellten die Beamten fünf Verwaltungsstrafen wegen Drogenbesitzes aus.<BR \/><BR \/>Am Sonntag verzeichnete die Polizei einen weiteren Erfolg: Zwei Beamten des Polizeikommissariats gelang es, zwei gestohlene Fahrräder im Gesamtwert von 12.000 Euro ausfindig zu machen und zwei Schweizer Touristen wieder auszuhändigen.