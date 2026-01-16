Den Beamten war ein Mercedes aufgefallen, dessen Kennzeichen am Heck sich kaum ablesen ließ (Bild). Sie hielten den PS-starken Pkw an und kontrollierten die Kenntafel. <BR \/><BR \/>Dabei stellten sie fest, dass Nummern und Buchstaben der Kenntafel mit rückstrahlenden Klebebildern beklebt waren, um so bei Lichtbestrahlung deren Ablesen zu verhindern und so Geschwindigkeitskontrollen mittels Radargeräten und Kameras zu entgehen. Das Kennzeichen wurde beschlagnahmt und der Autolenker, ein 20-Jähriger, der Staatsanwaltschaft angezeigt.