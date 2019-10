Meran: Rentner am Bankomatschalter ausgeraubt

Zugetragen hat sich der Überfall am Mittwochnachmittag in der Innenstadt. Ein Rentner hatte am Bankomatschalter Bargeld behoben, als sich ein junger Mann näherte, den Rentner bedrohte und zur Herausgabe des Geldes zwang. Der Rentner leistete keinen Widerstand, händigte das Bargeld aus und der Räuber ergriff zu Fuß die Flucht.





Der Rentner alarmierte umgehend die Carabinieri, diese konnten dank der genauen Täterbeschreibung einen 20-jährigen Mann ausfindig machen. Der polizeibekannte Süditaliener hatte noch das Bargeld bei sich, er wurde verhaftet und ins Gefängnis nach Bozen gebracht. Dem Mann drohen nun 7 bis 20 Jahre Haft.Die Carabinieri konnten die Scheine dem Opfer zurückgeben.

zor