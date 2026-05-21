Im Gerangel gelang es dem Opfer, das eine Kopfverletzung erlitt, den Angreifer auch dank des rechtzeitigen Eingreifens eines Busfahrers zu überwältigen. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, während der Angreifer – ein 34-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der laut Polizei keinen gültigen Aufenthaltsstatus hatte und bereits vorbestraft ist – von der Staatspolizei festgenommen wurde. <BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der mutmaßliche Täter in das Gefängnis von Bozen gebracht. Das Einwanderungsbüro des Polizeipräsidiums leitete zudem die Verfahren für seine Ausweisung und Rückführung nach der Haftentlassung ein.