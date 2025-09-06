Der Verdächtige wurde zuvor vom Sicherheitspersonal dabei beobachtet, wie er Ware in seinen Hosentaschen verstaute, um dann unbemerkt an den Kassen vorbeizukommen. Daraufhin wurde er aufgehalten und kontrolliert. Die Polizei wurde umgehend verständigt und konnte Schlimmeres verhindern. <BR \/><BR \/>Der Verdächtige ist ein Algerier ohne festen Wohnsitz und bereits polizeibekannt. Wenige Tage zuvor war er bereits in eine Schlägerei in einer Bar in Meran verwickelt gewesen. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde festgenommen und wegen Diebstahls angezeigt.<BR \/>Angesichts der Gefahr, die von dem Verdächtigen ausgeht, hat der Quästor Giuseppe Ferrari einen Ausweisungsbescheid erlassen und seine Überstellung nach Bari angeordnet. Dort wird der Mann auf seine Ausweisung in sein Herkunftsland warten.