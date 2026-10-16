Der Vorfall ereignete sich im Stadtzentrum. Der Tourist und sein Bruder verfolgten den nordafrikanischen Täter und konnten ihn am Freiheitsplatz stellen. Um sich loszureißen, biss der 27-Jährige den Besitzer unterhalb der linken Achsel. Dieser erlitt leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Die eintreffenden Carabinieri nahmen den Mann fest. Laut Angaben der Carabinieri stand er unter dem Einfluss von Alkohol und leistete bei der Festnahme Widerstand. <BR \/><BR \/>Das gestohlene Smartphone wurde später auf dem Fluchtweg gefunden und dem Besitzer zurückgegeben. Der 27-Jährige wurde wegen Raubes und Widerstands gegen einen Amtsträger verhaftet.