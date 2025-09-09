„Aber diesmal hat ein Mann bei uns in der Filiale am helllichten Vormittag die Trinkgeldbüchse gestohlen, obwohl meine Frau und ein Kunde im Lokal waren und die Überwachungskameras liefen. Das ist diesen Leuten völlig egal“, stellt Nasir Bhatti fest. <BR \/><BR \/>Der Mann, laut Bhatti ein Kurde, habe seine Trinkgeldbox mit rund 450 Euro mitgehen lassen. Seine Frau habe Angst, denn der Mann habe „eine hohe kriminelle Energie und kenne keine Hemmungen. Es war 11 Uhr vormittags, als er bei uns Anfang September in den Laden gekommen ist“, sagt Nasir Bhatti.<BR \/><BR \/>Er hat gestern bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Seines Wissens wohne der Mann in Bozen, gehe aber seinen kriminellen Geschäften in ganz Südtirol nach, sagt Bhatti.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>