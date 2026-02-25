In den vergangenen Tagen ist es in Meran zu einer Verhaftung wegen Nachstellung gekommen. Eine Frau hatte die Polizei gerufen, weil ihr Ex-Partner sich unterhalb ihres Hauses aufgehalten habe.<BR \/><BR \/>Bei dem Mann handelt es sich um einen etwa 30-jährigen albanischen Staatsbürger. Der Quästor hatte gegen ihn bereits im Dezember eine Maßnahme wegen Stalking erlassen, nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte. Im Zuge einer Ermittlung habe sich laut Quästur-Aussendung bestätigt, dass der Mann seiner ehemaligen Partnerin wiederholt nachgestellt und sie belästigt habe. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten den Mann in der Nähe der Wohnung des Opfers ausfindig machen. Die Frau äußerte eine konkrete und anhaltende Angst vor möglichen gewalttätigen Handlungen. Der Mann wurde daraufhin wegen Nachstellung verhaftet.