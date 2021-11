Meran: Überfall auf Jogger aufgeklärt

Zusammen mit einem weiteren Obdachlosen hatte der Mann im Juli einen 41-Jährigen, der sich gerade auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von seinem Lauftraining ausruhte, mit einem Messer angegriffen. Darauf stürzte das Opfer zu Boden und verlor durch den Aufprall das Bewusstsein. Die beiden Angreifer nahmen inzwischen sein Ausweisdokumente, sein Mobiltelefon, sowie mehrere 100 Euro, die er in einem Rucksack dabei hatte an sich und nahmen Reißaus.Der Jogger wachte erst Stunden später auf und musste ärztliche Betreuung in Anspruch nehmen, konnte sich aber noch genaustens an die beiden Angreifer erinnern.Anhand von Überwachungsvideos konnte die Ermittler schnell einen der mutmaßlichen Täter identifizieren. Es handelt sich um einen 44-jährigen Mann aus Sizilien. Er konnte von den Carabinieri jedoch nicht ausfindig gemacht werden, da er bereits wegen eines anderen Deliktes in Österreich verhaftet worden ist.

