Meran: Vandalenakt verursacht enormen Wasserschaden

Der Alarm erfolgte um kurz nach 9 Uhr: In einer Meraner Grundschule trat Wasser aus und verteilte sich im ganzen Gebäude.Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Unbekannte hatten laut ersten Informationen des Landesfeuerwehrverbandes Südtirol einen Wandhydranten aufgedreht, der eigentlich bei der Brandbekämpfung zum Einsatz kommen sollte.In der Folge ergoss sich das austretende Wasser in das Treppenhaus und über mehrere Stöcke der Grundschule. Mauern, Decken und Böden wurden dadurch arg in Mitleidenschaft gezogen.Wie der Landesfeuerwehrverband Südtirol schreibt, gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich bei der Aktion um einen Vandalenakt handelt. Das genaue Ausmaß der Schäden muss noch ermittelt werden.