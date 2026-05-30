Am späten Freitagnachmittag missachtete ein 25-jähriger peruanischer Staatsbürger in Sinich die Anhalteaufforderung einer Streife der Ortspolizei Meran und löste dadurch eine Verfolgungsjagd über die Schnellstraße MeBo aus. Die Flucht erstreckte sich über etwa 30 Kilometer bis zur Reschenstraße in Bozen. Dabei waren zwei Streifen der Ortspolizei Meran im Einsatz, denen es gelang, das Fahrzeug anzuhalten, ohne Unfälle zu verursachen oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.<h3>\r\nFahrer polizeibekannt und ohne Führerschein<\/h3>Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der bereits mehrfach vorbestrafte junge Mann ohne Führerschein unterwegs war und innerhalb von zwei Jahren erneut gegen diese Vorschrift verstoßen hatte. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge von Betäubungsmitteln gefunden. <BR \/><BR \/>Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, und die Staatsanwaltschaft Bozen ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.